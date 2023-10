L'annuncio a Oslo del Comitato norvegese: "Il riconoscimento per la sua lotta per i diritti umani e per le donne"

(LaPresse) Il premio Nobel per la Pace 2023 va all’attivista iraniana Narges Mohammadi per “la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti”. Lo ha annunciato Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato per il Nobel norvegese. Il premio di quest’anno riconosce anche “le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato contro le politiche di discriminazione e oppressione del regime teocratico nei confronti delle donne”, fa sapere il Comitato.

