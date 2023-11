Prima visita di un leader di Canberra a Pechino da sette anni

“Le relazioni Cina-Australia hanno imboccato la strada giusta per il miglioramento e lo sviluppo” e “sono rincuorato nel vederlo“. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, incontrando a Pechino il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, che sta compiendo la prima visita di un leader australiano in Cina da sette anni a questa parte. I leader di Australia e Cina hanno accolto con favore il miglioramento delle relazioni tra i loro Paesi avvenuto nel corso dell’ultimo anno e hanno sottolineato l’importanza di impegnarsi reciprocamente nonostante le differenze su questioni come la difesa. La Cina, uno dei principali mercati per l’Australia, ha eliminato alcune restrizioni commerciali sui prodotti australiani dal primo incontro di Albanese con il leader cinese Xi Jinping a Bali, in Indonesia, nel novembre 2022.

