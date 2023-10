I due leader dovrebbero incontrarsi a margine del summit dell'Apec a San Francisco in programma dal 11 al 17 novembre

È stato raggiunto un accordo di principio fra Stati Uniti e Cina per un incontro fra il presidente Usa Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping da tenersi a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) che si terrà a novembre a San Francisco. Lo riferisce ad AP una fonte Usa, secondo cui le due parti hanno raggiunto l’intesa di principio venerdì quanto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in visita a Washington per tre giorni, ha incontrato il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. La fonte ha aggiunto che le due parti non hanno ancora definito i dettagli sul giorno esatto dell’incontro, sul luogo e sugli altri aspetti logistici.

Sempre venerdì Wang ha incontrato anche il presidente Usa Joe Biden: i due hanno avuto un colloquio di un’ora nella Roosevelt Room della Casa Bianca; l’incontro, alla presenza di Blinken e Sullivan, è stato l’ultimo di una serie di contatti ad alto livello tra i due Paesi, che stanno esplorando la possibilità di stabilizzare una relazione sempre più tesa in un momento di conflitto sia in Ucraina che in Medioriente con la guerra fra Israele e Gaza.

Manca la conferma di Pechino

Pechino non ha ancora confermato se Xi si recherà a San Francisco per il vertice annuale dell’Apec, che si terrà dall’11 al 17 novembre. L’ultima volta che il presidente cinese è venuto negli Stati Uniti è stato nel 2017, quando l’ex presidente Donald Trump lo ha ospitato nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida. Biden, che è entrato in carica nel 2021, non ha ancora ospitato Xi sul suolo statunitense. L’ultima volta Biden e Xi si sono incontrati a Bali, in Indonesia, nel novembre 2022, a margine della riunione del G20.

