Colloquio tra il Segretario di Stato Usa e il ministro degli Esteri turco Fidan

Centinaia di persone sono scese per le strade di Ankara, in Turchia, per protestare contro la visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha effettuato una serie di incontri in Cisgiordania e Iraq per cercare una via d’uscita dalla guerra tra Hamas e Israele che sta devastando la Striscia di Gaza da quasi un mese. Il Segretario di Stato Usa ha avuto un colloquio con il suo omologo turco Hakan Fidan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata