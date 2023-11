Il segretario di Stato Usa incontra Abu Mazen a Ramallah

Manifestazione a Ramallah, in Cisgiordania, per protestare contro la visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha avuto un colloquio con il presidente dell’ANP Abu Mazen. Centinaia di persone sono scese in strada accusando l’amministrazione americana di essere parte del conflitto e di essere complice dei massacri commessi contro Gaza e il popolo palestinese. Blinken ha detto ad Abu Mazen che i palestinesi di Gaza “non devono essere sfollati con la forza”.

