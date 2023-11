Sesta visita in tempo di guerra per la presidente della Commissione europea

“È bello essere di nuovo a Kiev per la mia sesta visita in tempo di guerra. Sono qui per discutere del percorso di adesione dell’Ucraina all’Ue. Il sostegno finanziario dell’Ue per ricostruire l’Ucraina come una democrazia moderna e prospera. E come continueremo a far pagare alla Russia la sua guerra di aggressione”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.

I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.

The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.

And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023