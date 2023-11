Lanciati almeno 10 velivoli kamikaze senza equipaggio, colpite infrastrutture civili

Massiccio attacco russo nella regione di Kharkiv, in Ucraina, nella notte effettuato tramite droni che hanno colpito infrastrutture civili. Lo riporta Ukrainska Pravda parlando di almeno dieci veivoli senza pilota. Non risultano esserci persone coinvolte ma sono state danneggiate una scuola, una stazione di servizio e un edificio amministrativo. In totale nella notte le forze armate russe hanno lanciato 38 droni Shahed sull’Ucraina, di questi 24 sono stati abbattuti così come un missile.

Zelensky: “Risponderemo in maniera potente ad attacchi russi”

“Con l’avvicinarsi dell’inverno i terroristi russi cercheranno di fare ancora più danni. Risponderemo al nemico in maniera potente“. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo gli attacchi effettuati nella notte dalle forze armate russe con una quarantina di droni su varie regioni dell’Ucraina che hanno causato danni ma non vittime. “Stiamo rafforzando i gruppi antincendio mobili”, ha spiegato il leader di Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata