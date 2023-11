Fiori di calendula e candele per onorare la memoria dei defunti

Alcune famiglie si sono riunite in maschera nel cimitero di Santa María Atzompa a Oaxaca, in Messico, nella notte tra martedì e mercoledì per le tradizionali celebrazioni del Giorno dei Morti. Avvolti nel profumo dei fiori di calendula arancione e bagnati dalla luce dorata di migliaia di candele, ogni anno i messicani celebrano questa festa condividendo tempo e ricordi con le loro famiglie accanto alle tombe dei loro cari defunti. Le famiglie sono solite vegliare e condividere il pasto con i loro morti, i quali, secondo la tradizione, fanno loro visita di notte, entrando nella terra dei vivi. Il Giorno dei Morti è una delle festività più colorate del Messico. Combina le osservanze cattoliche romane del giorno dei defunti con le usanze preispaniche di offrire fiori e cibo, o anche sigari e tequila, alle anime che si dice ritornino per un giorno.

