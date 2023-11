“I governi musulmani devono insistere sulla cessazione immediata dei crimini a Gaza” e “bloccare l’esportazione di petrolio e cibo al regime sionista”. Lo ha detto il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Khamenei, affermando che “vanno fermati immediatamente i bombardamenti israeliani su Gaza”. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna. Khamenei ha aggiunto che la battaglia non è tra Gaza e Israele, ma tra la verità e la falsità e tra il potere della fede e il potere dell’arroganza.

Il popolo di Gaza è riuscito “a smuovere le coscienze”, “guardate cosa sta succedendo nel mondo, nei Paesi occidentali, nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in vari Stati Usa folle di persone scendono in strada e cantano slogan contro Israele e contro gli Usa” ha inoltre detto Khamenei, durante un incontro con un gruppo di studenti a Teheran.

