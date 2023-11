Ennesima notte di raid e scontri con le truppe israeliane a sud

Continua la guerra in Medioriente: ennesima notte di raid e scontri con le truppe israeliane a sud di Gaza city. Fatah, il partito del presidente palestinese Abu Mazen, ha proclamato la “giornata di rabbia” dopo le bombe su 3 campi profughi. Decine di stranieri lasciano la Striscia attraverso il valico di Rafah. IN AGGIORNAMENTO

Medioriente, Khamenei a Paesi musulmani: “Bloccare export petrolio in Israele”

“I governi musulmani devono insistere sulla cessazione immediata dei crimini a Gaza” e “bloccare l’esportazione di petrolio e cibo al regime sionista”. Lo ha detto il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Khamenei, affermando che “vanno fermati immediatamente i bombardamenti israeliani su Gaza”. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna. Khamenei ha aggiunto che la battaglia non è tra Gaza e Israele, ma tra la verità e la falsità e tra il potere della fede e il potere dell’arroganza.

Il popolo di Gaza è riuscito “a smuovere le coscienze”, “guardate cosa sta succedendo nel mondo, nei Paesi occidentali, nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in vari Stati Usa folle di persone scendono in strada e cantano slogan contro Israele e contro gli Usa” ha inoltre detto Khamenei, durante un incontro con un gruppo di studenti a Teheran.

Esercito Israele su minacce Mar Rosso: “Sappiamo come attaccare”

Le forze israeliane “sanno come attaccare quando e se lo decidessimo”. È l’avvertimento lanciato dal portavoce dell’esercito israeliano (Idf), Daniel Hagari, in riferimento alle minacce identificate e intercettate ieri provenienti dallo Yemen. Lo riporta Haaretz. In questo contesto, l’esercito israeliano ha annunciato un rafforzamento di difesa nell’area del Mar Rosso con l’invio di navi missilistiche della Marina militare.

Netanyahu: “Avanti fino alla vittoria”

Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha diffuso un messaggio di condoglianze ai familiari dei 12 soldati israeliani di cui è stata comunicata la morte nei combattimenti nella Striscia di Gaza, promettendo che la guerra porterà alla vittoria nonostante le “perdite dolorose”. “Siamo in una guerra difficile. Sarà una guerra lunga. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ma anche perdite dolorose. Sappiamo che ogni nostro soldato è un mondo intero. L’intera nazione di Israele abbraccia voi, le famiglie, dal profondo dei nostri cuori. Siamo tutti con voi nel momento di grande dolore. I nostri soldati sono caduti in una guerra ingiusta, la guerra per la nostra casa. Prometto a voi cittadini di Israele: completeremo il lavoro, andremo avanti fino alla vittoria”, ha detto Netanyahu.

Da Gaza a Egitto via Rafah oltre 400 stranieri e 80 feriti palestinesi

I media statali egiziani riferiscono che sono più di i 80 palestinesi feriti ai quali è stato consentito di passare da Gaza all’Egitto attraverso il valico di Rafah per ricevere cure mediche. Le ambulanze sono state viste entrare al valico di Rafah dal lato egiziano e un ospedale da campo è stato allestito nella vicina città di Sheikh Zuweid, sul lato egiziano del confine. L’autorità palestinese per il valico, inoltre, ha comunicato che sono oltre 400 i titolari di passaporti stranieri autorizzati a lasciare Gaza oggi. L’Egitto ha chiarito nei giorni scorsi che non intende accettare un afflusso di rifugiati palestinesi per timore che Israele non permetta poi loro di tornare a Gaza dopo la guerra.

Valico Rafah aperto per evacuazione limitata feriti e stranieri

Il valico di Rafah fra la Striscia di Gaza e l’Egitto è stato riaperto per un’evacuazione limitata verso l’Egitto di feriti palestinesi e detentori di passaporto straniero. Lo ha riferito una fonte egiziana al quotidiano israeliano Haaretz.

Decine stranieri a gaza entrano in valico Rafah verso Egitto

Un giornalista di Associated Press sul posto ha visto decine di titolari di passaporti stranieri entrare nel valico di Rafah da Gaza verso l’Egitto. È la prima volta che ai titolari di passaporti stranieri pare venga permesso di lasciare la Striscia dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas. Il giornalista di AP, che stava filmando il passaggio, ha visto un flusso di decine di persone muoversi attraverso il lato di Gaza del valico di frontiera di Rafah con l’Egitto; trascinavano valigie e portavano zaini. Anche alcune auto hanno attraversato i cancelli, alcune con bagagli che uscivano dai loro bagagliai aperti. Un gruppo di persone è entrato nel valico con un asino che trainava un carretto con i loro beni. Non è chiaro se verrà consentito loro immediatamente di passare dal lato egiziano del valico. Nelle ultime settimane più volte centinaia di persone si sono radunate al valico ma non erano poi state autorizzate a uscire dalla Striscia a causa di disaccordi tra Egitto, Israele e Hamas.

Nuovo blackout a Gaza

Gaza è stata nuovamente colpita da un blackout delle comunicazioni. Lo riferiscono gli operatori Paltel e Jawwal. In un’e-mail inviata ad Associated Press, il gruppo NetBlocks.org per la difesa dell’accesso a internet ha confermato che Gaza “è nel mezzo di un blackout totale o quasi totale delle telecomunicazioni” come il blackout del fine settimana. Il precedente blackout era durato da venerdì sera all’inizio di domenica, in coincidenza con l’ingresso di un gran numero di soldati israeliani a Gaza per operazioni di terra, in quella che Israele ha descritto come una nuova fase della guerra. Dalle prime ore di oggi, mercoledì, tentativi di raggiungere telefonicamente persone residenti a Gaza non hanno avuto successo. Le agenzie di aiuti umanitari hanno avvertito che questi blackout disturbano gravemente il loro lavoro in una situazione già disastrosa a Gaza.

4 palestinesi uccisi in scontri in Cisgiordania nella notte

Quattro palestinesi sono stati uccisi durante scontri con le forze israeliane avvenuti nella notte in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese, precisando che 3 persone sono state uccise a Jenin e un’altra a Tulkarem. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Times of Israel, forze di polizia in incognito sono entrate ieri sera a Jenin per arrestare Atta Abu Rumaila, il segretario generale di Fatah nella città settentrionale della Cisgiordania. Fonti militari israeliane, citate dalla stessa testata, affermano che non c’è stata resistenza durante l’arresto di Abu Rumaila, che è stato trattenuto insieme al figlio, ma aggiungono che in seguito le truppe israeliane sono entrate nuovamente a Jenin per distruggere “infrastrutture terroristiche” e avrebbero trovato e distrutto ordigni esplosivi piazzati nelle strade e un tunnel sotterraneo usato dagli uomini armati.

X sospende account di Hezbollah

L’account di Hezbollah sulla piattaforma di social media , è stato sospeso. Lo riferisce il Jerusalem Post. L’account, @Hezbollah_FA, è stato individuato da Michael Freund, giornalista ed editorialista del Jerusalem Post Magazine ed ex vicedirettore delle comunicazioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. “Hezbollah è stato designato come organizzazione terroristica straniera dal governo degli Stati Uniti dal 1997, eppure ha un account X attivo”, ha twittato Freund all’inizio di ottobre.”@elonmusk Perché il loro account è consentito?”. Dopo aver segnalato l’account, Freund ha appreso che X lo aveva sospeso, citando violazioni delle sue politiche sulle minacce violente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata