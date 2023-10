L'uomo sarebbe stato rilasciato la scorsa notte

Padre Thaddeus Tarhembe, della parrocchia di Sant’Anna della diocesi cattolica di Wukari, in Nigeria, è stato liberato. Il religioso era stato rapito domenica mattina da alcuni uomini armati. Il direttore delle comunicazioni della diocesi cattolica, reverendo padre John Laike, che ha confermato il rilascio, ha detto che il sacerdote è stato liberato lunedì notte. “Desideriamo informare il pubblico che il reverendo padre Thaddeus Tarhembe, sacerdote della diocesi cattolica di Wukari, rapito nelle prime ore di domenica 29 ottobre 2023, nella sua residenza parrocchiale di Sant’Anna, Sarkin Kudu, ha riconquistato la libertà”, si legge in una nota. “È stato rilasciato dai suoi rapitori ieri, lunedì 30 ottobre 2023, nella tarda ora della giornata. Il Vescovo della diocesi cattolica di Wukari, Mons. Mark M. Nzukwein, a nome dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici, ringrazia tutti voi per le vostre preghiere e solidarietà in questo momento difficile nella vita della nostra giovane Diocesi”.

