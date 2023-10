L'esercito israeliano libera la soldatessa Uri Magidish. Intanto si aggrava l'emergenza umanitaria nella Striscia

Nella notte nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza, con l’Idf che avrebbe colpito, secondo fonti palestinesi, nelle vicinanze dell’ospedale Al-Quds, nell’area di Tal-Alhwa. Bombardamenti registrati anche su alcune basi di Hazbollah in Libano. L’esercito israeliano conferma di star colpendo in tutta la Striscia. Intanto, Hamas sarebbe pronto a concludere un accordo sullo scambio di prigionieri con Israele. Lo ha confermato ad Al Jazeera il portavoce dell’organizzazione palestinese, Hazem Kasem, secondo il quale il movimento è pronto a rilasciare tutti i prigionieri in cambio di tutti quelli detenuti da Israele. Il portavoce ha inoltre osservato che Hamas spera di “affrontare la battaglia attuale, contando sulle proprie forze e sulla capacità di resistenza del popolo palestinese“. IN AGGIORNAMENTO

Allarme a Eilat per sospetta intrusione drone

L’allarme è risuonato a Eilat e nelle aree circostanti, nel sud di Israele, per la sospetta intrusione di un drone. Lo riferiscono i media israeliani, aggiungendo che l’esercito di Israele (Idf) sta facendo verifiche sull’incidente. Times of Israel ricorda che l’allarme giunge dopo che gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, sono stati accusati di aver tentato di lanciare droni e missili contro Israele nelle ultime due settimane. I missili sono stati abbattuti dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita, mentre i droni si sono schiantati contro città nella penisola egiziana del Sinai. La settimana scorsa l’Idf ha dichiarato che una “minaccia aerea” è stata intercettata da un jet da combattimento israeliano sul Mar Rosso.

Idf: “Ucciso leader Hamas che attaccò kibbutz il 7 ottobre”

Aerei da combattimento, guidati dall’intelligence militare e dallo Shin Bet, hanno ucciso il comandante del battaglione Beit Lahiya della Brigata Nord di Hamas, Nassim Abu Ajina, che aveva lanciato gli attacchi di Hamas contro i residenti del Kibbutz Erez e Moshav Netiv Ha’ Assara. Lo rende noto l’Idf in un suo aggiornamento sulla situazione in Medioriente. In passato, Ajina – spiega Idf – ha comandato l’aeronautica di Hamas e ha contribuito a sviluppare l’uso di droni da parte dell’organizzazione terroristica. La sua morte “è molto importante perché infligge un duro colpo agli sforzi dell’organizzazione terroristica Hamas che cerca in ogni momento di ostacolare le operazioni di terra dell’Idf”.

Hamas: “Propaganda idiota dire che impediamo fuga civili a sud”

Hamas nega l’accusa secondo cui impedirebbe ai civili di spostarsi verso il sud della Striscia di Gaza. “Davvero crede a questa propaganda idiota? Credevo ne avessero una migliore. Come possiamo impedire a un milione di persone di spostarsi?”, ha detto uno dei leader di Hamas, Basem Naim, capo del consiglio per le relazioni internazionali a Gaza, rispondendo a una domanda in merito posta nel corso di un’intervista fatta da Agorà, su Rai3.

Hamas: “Italia sbaglia, coinvolta in aggressione a palestinesi”

“Purtroppo il governo italiano ha scelto di nuovo la destra, la parte destra della storia, è un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti coinvolte nell’aggressione del nostro popolo”. È quanto ha detto uno dei leader di Hamas, Basem Naim, capo del consiglio per le relazioni internazionali di Gaza, intervistato da Agorà, su Rai3.

Hamas: “Guerra non iniziata da noi, atto difesa da occupazione”

“Non accetto la narrazione israeliana” secondo cui la guerra è stata iniziata da Hamas, “noi siamo sotto occupazione da oltre 75 anni, è stato un atto di difesa, secondo il diritto internazionale tutti abbiamo il diritto di difenderci, di opporci all’occupazione con tutti i mezzi possibili, anche la resistenza armata”. Lo ha detto un leader di Hamas, Basem Naim, capo del consiglio per le relazioni internazionali a Gaza, intervistato da Agorà, su Rai3.

Arrestati 3 affiliati Isis nel nord di Israele

La polizia israeliana e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno annunciato l’arresto di tre residenti delle città arabe settentrionali di Arraba e Sakhnin con l’accusa di affiliazione con l’Isis e di cospirazione ai fini di un attacco terroristico. Lo riporta il sito israeliano Haaretz.

Idf: “Stiamo attaccando tutta la Striscia di Gaza”

L’esercito israeliano sta “attaccando tutte le aree della Striscia di Gaza“. Lo ha confermato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), tenente colonnello Jonathan Conricus, in un aggiornamento sull’operazione. “Dirigeremo le nostre operazioni nella parte settentrionale di Gaza, che è il centro di Hamas… ma continuiamo ad attaccare in altre zone di Gaza. Diamo la caccia ai loro comandanti, attacchiamo le loro infrastrutture e ogni volta che si verifica un obiettivo importante lo colpiamo”. Conricus ha ribadito che Israele sta facendo tutto il possibile per impedire l’uccisione di civili, prima di accusare Hamas di utilizzare l’ospedale principale di Gaza City, Al Shifa, come “covo dei terroristi”.

Esercito Israele demolisce casa leader Hamas in Cisgiordania

Le forze di difesa israeliane hanno demolito una casa di proprietà del funzionario di Hamas Saleh al-Arouri, nella città di ‘Arura, vicino a Ramallah. I filmati pubblicati sui social media mostrano l’esplosione controllata effettuata dall’Israel Defense Forces (Idf). L’edificio era vuoto da diversi anni. Al-Arouri è considerato il leader de facto di Hamas in Cisgiordania.

Israele, colpite basi Hezbollah in Libano

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato attacchi aerei in Libano contro il gruppo militante Hezbollah, alleato di Hamas. Su X, l’Israeli Defence Forces (Idf) conferma che “aerei da combattimento della Israeli Air Force hanno colpito le infrastrutture dell’organizzazione terroristica Hezbollah sul territorio del Libano, comprese armi e postazioni”.

Fonti palestinesi, raid Israele vicino ospedale a Tal-Alhwa

La Mezzaluna Rossa Palestinese afferma che raid aerei israeliani hanno colpito nelle vicinanze dell’ospedale Al-Quds, nella Striscia di Gaza causando “paura e panico” tra i civili sfollati e gli operatori sanitari. In un post pubblicato su X la Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) ha segnalato “continui attacchi di artiglieria e aerei nell’area di Tal-Alhwa a Gaza, dove si trova l’ospedale Al-Quds. L’edificio trema e i civili sfollati e le squadre di lavoro provano paura e panico”.

“Ciao Bibi Netanyahu“. Inizia così il video delle tre donne israeliane ostaggio di Hamas, pubblicato dal gruppo palestinese. Sono sedute una vicina all’altra, ma solo quella al centro si rivolge alla telecamera, mentre la sua vicina, che nel video appare alla sua sinistra, evita di voltarsi in favore di inquadratura e la terza annuisce debolmente. “Siamo prigioniere di Hamas da 23 giorni”, afferma la donna, “sappiamo che doveva esserci un cessate il fuoco. Avreste dovuto liberarci tutti“. Il suo tono inizialmente pacato si fa via via più arrabbiato – “Lasciamo andare i loro cittadini, lasciamo andare i loro prigionieri. Liberateci. Liberateci tutti. Ritorniamo alle nostre famiglie adesso” – per poi accusare il governo – “Vi siete impegnati a liberaci tutti, invece veniamo puniti per la vostra negligenza politica e nazionale” – e direttamente il primo ministro Netanyahu: “Vuoi ucciderci tutti usando l’esercito israeliano“.

La risposta del premier

Immediata è arrivata la risposta del premier israeliano alle 3 donne, identificate come Rimon Kirsht, Yelena Trupanob e Daniel Aloni. “Vi abbraccio. Il nostro cuore è con voi e con tutti gli altri ostaggi. Stiamo facendo tutto il possibile per riportare a casa tutti i rapiti”, ha fatto sapere tramite una nota del suo ufficio, in cui accusa Hamas di aver voluto con questo video mettere in atto una “crudele propaganda psicologica”. Gli ostaggi restano il principale tema dei negoziati che vedono il Qatar nel ruolo di mediatore, Paese in cui si è recato nel fine settimana il capo del Mossad, David Barnea, per tentare di arrivare a un accordo.

Liberata soldatessa Uri Magidish

Per i rapiti nelle mani di Hamas promettono ulteriori sforzi anche le forze armate israeliane che hanno annunciato di aver liberato durante un’operazione di terra nella Striscia di Gaza la soldatessa Uri Magidish. “È stata visitata da un medico, le sue condizioni sono buone. Ha incontrato la sua famiglia”, ha fatto sapere il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari. L’operazione di terra a Gaza “crea effettivamente la possibilità di liberare gli ostaggi”, ha fatto notare Netanyahu, negando qualsiasi possibilità di un cessate il fuoco: “Gli appelli al cessate il fuoco sono un appello affinché Israele si arrenda a Hamas, al terrorismo, alla barbarie. Questo non accadrà”, ha assicurato, “la Bibbia dice che c’è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Questo è il momento della guerra“.

Netanyahu: “Continueremo a dare la caccia ad Hamas”

Bibi, dopo aver assicurato di avere “piena fiducia nell’esercito israeliano e nei suoi vertici”, si è rivolto “ai terroristi di Hamas-Isis”. “Siete dei mostri”, ha affermato, “continueremo a inseguirvi e a darvi la caccia fino a quando non cadrete ai nostri piedi”. E, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle sue possibili dimissioni, ha risposto perentorio: “L’unico a dimettersi sarà Hamas“.Il primo ministro israeliano ha inoltre sottolineato i progressi costanti dell’esercito all’interno della Striscia in cui sono stati uccisi, secondo Tel Aviv, decine di miliziani di Hamas. Progressi con cui si spiegherebbe l’avvicinamento dei carri armati israeliani alla periferia di Gaza City, come hanno riferito alcuni reporter sul posto. Quello che ancora non è chiaro è cosa ne sarà di Gaza dopo l’operazione israeliana. L’Autorità Palestinese ha frenato su una possibile sua gestione nella Striscia: “Senza una soluzione politica per la Cisgiordania, nessuno di noi lo accetterà“, ha precisato il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh.

Si aggrava l’emergenza umanitaria

Intanto si aggrava e supera gli 8.300 morti il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza dall’inizio dei raid israeliani. “Stiamo seguendo minuto per minuto i 14 italiani, più cinque loro familiari che sono nella zona non rossa della Striscia di Gaza, tra loro ci sono anche due donne incinte”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha anche annunciato l’arrivo in Egitto di un primo aereo di aiuti umanitari proveniente dall’Italia. Si spera che questi aiuti possano presto raggiungere l’enclave palestinese attraversando il valico di Rafah, come anche oggi hanno tentato di fare 75 camion, di cui solo 26 hanno avuto il via libera.

