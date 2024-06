le forze speciali sono intervenute con un'operazione speciale, uccidendo i sequestratori

Almeno due guardie carcerarie in servizio nel centro di detenzione russo di Rostov-on-Don sono state prese in ostaggio da cinque detenuti dichiaratisi appartenenti all’Isis. Dopo aver tentato di portare avanti trattative per liberare gli ostaggi, le forze speciali sono intervenute con un’operazione speciale, uccidendo i sequestratori e liberando gli ostaggi. Sui social sono circolati diversi video del sequestro delle guardie carcerarie. I sequestratori rinchiusi nel centro di detenzione pre-processuale di Rostov-sul-Don erano accusati di crimini terroristici.

