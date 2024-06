Secondo le stime, almeno 50mila persone hanno manifestato a Parigi e circa 250mila in tutto il Paese

Migliaia di persone sono scese in piazza in Francia per protestare contro l’estrema destra, che ha avuto un’incredibile impennata di voti alle ultime elezioni Europee. Gruppi antirazzisti si sono uniti ai sindacati francesi e alla nuova coalizione di sinistra nel corteo di sabato 15 giugno a Parigi e in tutta la Francia contro la crescente ondata nazionalista di estrema destra mentre è in corso nel Paese una frenetica campagna elettorale in vista delle elezioni anticipate del 30 giugno e del 7 luglio. Secondo le stime, almeno 50mila persone hanno manifestato a Parigi e circa 250mila in tutta la Francia. Il ministero dell’Interno francese ha detto che 21.000 poliziotti e gendarmi sono stati schierati alle manifestazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata