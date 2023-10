Venti oltre i 130 km orari: danni a edifici ma nessuna vittima

Nelle scorse ore l’uragano Norma si è abbattuto sulla Bassa California, in Messico, con venti superiori ai 130 chilometri orari, causando molti danni agli edifici, ma senza provocare vittime. Le aziende di Cabo San Lucas avevano inchiodato compensato sulle finestre e il personale governativo aveva appeso striscioni che avvisavano le persone di non tentare di attraversare burroni e letti di ruscelli dopo che Norma aveva ripreso forza ed era diventata di nuovo una forte tempesta venerdì 20 ottobre. Gli effetti della tempesta si sono fatti sentire ancora dopo la notte tra venerdì e sabato e le autorità hanno invitato le persone a rimanere a casa. Norma si è successivamente indebolita in una tempesta tropicale con venti a 110 km orari.

