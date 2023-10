Tra le vittime figurano due donne e tre bambini

Almeno 18 migranti, provenienti per la gran parte da Venezuela e Haiti, sono morti venerdì mattina in un incidente d’autobus nel sud del Messico. La procura dello stato meridionale di Oaxaca ha affermato che tra le vittime figurano due donne e tre bambini, e che 27 persone sono rimaste ferite. L’autobus si è ribaltato su un lato in un tratto tortuoso dell’autostrada. Le forze dell’ordine hanno spiegato che a bordo del veicolo c’erano un totale di 55 migranti, per lo più provenienti dal Venezuela.

