Non ci sono turisti e le serrande dei negozi restano abbassate

La guerra tra Hamas e Israele sta rendendo Gerusalemme vecchia una città deserta. Le strade solitamente affollate di turisti sono vuote e le serrande di molti negozi e botteghe restano abbassate mentre quelli aperti non hanno clienti. Non sono ancora note le stime delle perdite finanziarie per il commercio ma un negoziante dice: “E’ come ai tempi del Covid”

