L'esercito dello Stato Ebraico: "Hezbollah sta trascinando anche il Libano nella guerra"

IN AGGIORNAMENTO – Altra notte di raid di Israele sulla Striscia di Gaza: secondo le autorità palestinesi sarebbe 55 le vittime. L’esercito dello Stato ebraico ha avvertito il Libano: “Hezbollah vi trascina nella guerra”. Raid dell’Idf in Siria, mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza in Medioriente inviando altri sistemi di difesa.

Attaccata moschea di Jenin in Cisgiordania

Le forze israeliane avrebbero colpito un “complesso terroristico di Hamas e della Jihad islamica palestinese” nella moschea Al-Ansar a Jenin, in Cisgiordania, sospettati di preparare un attacco imminente. Lo riferiscono media locali. Secondo l’Idf e l’agenzia di sicurezza interna Shin Bet la moschea sarebbe stata utilizzata come centro per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro i civili, allestendo un centro di comando in tunnel nascosti sotto l’edificio. Il ministero della Sanità palestinese riferisce che le forze israeliane hanno ucciso almeno quattro palestinesi nel raid.

Esercito israeliano: “Hezbollah trascina Libano in guerra”

L’escalation degli attacchi da parte del gruppo Hezbollah rischia di “trascinare il Libano in una guerra”, hanno dichiarato le forze armate israeliane (Idf). “Hezbollah sta trascinando il Libano in una guerra dalla quale non otterrà nulla, ma rischia di perdere molto”, ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Jonathan Conricus. “Hezbollah sta giocando un gioco molto, molto pericoloso. Stanno aggravando la situazione. Ogni giorno vediamo sempre più attacchi”, ha affermato. “Lo Stato libanese è davvero disposto a mettere a repentaglio ciò che resta della prosperità e della sovranità libanesi per il bene dei terroristi a Gaza? Questa è una domanda che le autorità libanesi devono porsi e a cui devono rispondere”.

Raid israeliano su aeroporti Damasco e Aleppo

Israele avrebbe effettuato un attacco aereo vicino agli aeroporti di Damasco e Aleppo. Lo riferiscono i media siriani. Il canale televisivo libanese Al Mayadeen ha aggiunto che l’aeroporto di Aleppo sarebbe stato colpito da quattro missili.

Gli Stati Uniti inviano sistemi di difesa aerea

Gli Stati Uniti invieranno un sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) e ulteriori battaglioni di sistemi missilistici di difesa aerea Patriot in Medioriente. “A seguito di discussioni dettagliate con il presidente Biden sulla recente escalation da parte dell’Iran e delle sue forze affiliate in Medioriente, ho avviato una serie di ulteriori passi per rafforzare ulteriormente la posizione del Dipartimento della Difesa nella regione”, ha affermato il segretario alla Difesa Lloyd Austin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata