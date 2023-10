Migliaia di palestinesi della West Bank si schierano con il movimento estremista

Migliaia di palestinesi sono scesi in strada mercoledì a Ramallah, in Cisgiordania, in una manifestazione a sostegno di Hamas. “La gente vuole le brigate al Qassam”, uno degli slogan dei dimostranti in supporto del movimento estremista che governa la Striscia, in seguto all’attacco dell’ala militare a Israele e il giorno dopo l’esplosione in un ospedale di Gaza City con centinaia di morti. Lo Stato ebraico ha puntato il dito contro la Jihad islamica che avrebbe lanciato un razzo, poi caduto sulla struttura. Per Hamas l’edificio è stato colpito da un missile di Tel Aviv

