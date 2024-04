Le immagini dall'Aula Paolo VI, in Vaticano

Papa Francesco ha ricevuto in udienza nonni, anziani e nipoti della fondazione ‘Età Grande’ che ha partecipato all’iniziativa ‘La carezza e il sorriso’. L’incontro si è tenuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano. Tra gli ospiti c’erano anche personaggi dello spettacolo come Lino Banfi che è stato salutato personalmente dal Pontefice e Al Bano che si è esibito sul palco.

