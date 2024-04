Il maltempo ha colpito oltre 130mila persone

Le inondazioni e le forti piogge in Kenya hanno ucciso almeno 70 persone dalla metà di marzo. Lo ha dichiarato venerdì un portavoce del governo. Otto corpi sono stati recuperati sabato da un fiume nella contea di Makueni, nell’est del Paese, dopo che un camion su cui viaggiavano è stato travolto da un ponte. Altri 14 sarebbero stati tratti in salvo. Lo Stato dell’Africa orientale da settimane sta facendo i conti con le ondate di maltempo. Più di 130mila persone sono state colpite, con migliaia di case allagate e spazzate via. Molte infrastrutture sono state danneggiate e decine di scuole hanno dovuto chiudere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata