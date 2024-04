Roma, 27 apr. (LaPresse) – L’avvocato difensore di Emanuele Pozzolo, proprietario della pistola da cui durante la notte di san Silvestro partì un colpo che ferì Luca Campana nel corso dei festeggiamenti alla pro loco di Rosazza, nel Biellese, ha depositato la perizia balistica redatta da Ctp, il perito balistico Luca Sodati. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, nella relazione tecnica depositata dall’esperto e richiesta dallegale, Andrea Corsaro, verrebbero evidenziati alcuni aspetti che potrebbero rimettere in discussione l’intero impianto accusatorio. Nella consulenza, depositata nei giorni scorsi in Procura a Biella, viene infatti messo in evidenza come i proiettili HP non sono espansivi ma deformanti e che l’arma in collezione, da cui partì il colpo, avrebbe potuto comunque essere portata fuori casa.

