28 apr. (LaPresse) – “Da persona disabile e da uomo di sport sono felice e orgoglioso di come lo sport abbia contribuito a superare ogni diversità e ogni barriera. Io credo che oggi la società sia più avanti di certe proposte inaccettabili e retrive”. Così in una dichiarazione a LaPresse il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, commentando le idee del generale Roberto Vannacci, che propone di creare classi separate per i disabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata