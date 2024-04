Milano, 27 apr. (LaPresse) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ricorda gli “oltre 13.000 docenti di sostegno assunti a settembre scorso e altre significative assunzioni in programma per i prossimi anni” a cominciare da una “parte importante delle risorse Pnrr per l’edilizia destinate alla riqualificazione delle scuole per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. “L’obbligo per i docenti di sostegno assunti in ruolo di rimanere per tre anni sulla cattedra – prosegue Valditara -. La possibilità per le famiglie di chiedere che anche i docenti precari di sostegno rimangano per tre anni a seguire lo studente con disabilità per garantire la continuità sul sostegno”. Sono 25 i milioni di euro stanziati “per l’utilizzo della intelligenza artificiale a supporto degli studenti con disabilità” e 70 milioni di euro quelli “destinati alle scuole paritarie finalizzati al trasporto degli alunni con disabilità”, ha concluso Valditara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata