Il presidente americano chiede chiarezza. Salta il vertice in Giordania. Guterres: "Subito cessate il fuoco umanitario"

Sono centinaia i morti nell’attacco all’ospedale di Gaza dove non si ha ancora un bilancio definitivo e rispetto al quale continuano le accuse reciproche tra l’esercito israeliano e Hamas. Un eccidio che ha scatenato proteste e indignazione da più parti. Dalle Nazioni Unite tuona il segretario generale Guterres che chiede una tregua umanitaria e secondo cui gli attacchi dei terroristi di Hamas non giustificano una “punizione collettiva”.

Nel frattempo si attende l’arrivo del presidente americano Joe Biden in Israele, missione che parte evidentemente in salita e che punta da un lato a facilitare una soluzione per gli ostaggi riaprendo un canale agli aiuti umanitari e dall’altro ad evitare un inserimento nel conflitto da parte dell’Iran. Cancellato, ufficialmente per decisione comune, il vertice a quattro tra Abu Mazen, il re di Giordania Abdullah, il presidente egiziano al Sisi e il capo della Casa Bianca in programma ad Amman.

La Russia considera l’attacco contro l’ospedale Al Ahli Arab di Gaza “un crimine e un atto disumano”. Lo ha detto la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass. “Naturalmente classifichiamo un atto del genere come un crimine, come un atto disumano”, ha affermato Zakharova nel corso di un’intervista radiofonica. Nell’attacco, per il quale Israele e miliziani palestinesi si accusano a vicenda, sarebbero morte almeno 500 persone.

“Sono rattristata dall’attacco contro l’ospedale Al-Ahli e dall’enorme numero di vittime. Non ci sono scuse per colpire un ospedale pieno di personale medico e civili. Tutti i fatti devono essere accertati e i responsabili devono essere assicurati alla giustizia”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

