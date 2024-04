Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Il Gruppo Ariston, che opera industrialmente nella Federazione Russa da quasi 20 anni e ha rapporti molto corretti con le istituzioni locali, non è stato informato prima del Decreto ed è estremamente estremamente sorpreso da questa iniziativa. In attesa di spiegazioni sull’inatteso provvedimento, ne stiamo valutando le implicazioni, anche dal punto di vista della governance e della gestione”. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata