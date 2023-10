Il presidente russo assieme ad altri leader al forum One Belt, One Road

Vladimir Putin è stato accolto a Pechino dal suo omologo, Xi Jinping. Il presidente russo, assieme ad altri leader, è giunto in Cina per il forum One Belt One Road. Domani è atteso un bilaterale tra il capo del Cremlino e il presidente Cinese.

