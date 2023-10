I due si erano incontrati l'ultima volta il 1° febbraio 2022, quando il leader ungherese aveva visitato Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orban a margine del forum One Belt, One Road in corso a Pechino, in Cina. “Nonostante il fatto che nelle attuali condizioni geopolitiche le opportunità per mantenere i contatti e sviluppare le relazioni siano molto limitate, non può non essere motivo di soddisfazione il fatto che le nostre relazioni con molti Paesi europei si siano mantenute e sviluppate. Uno di questi paesi è l’Ungheria”, ha detto Putin, come riporta l’agenzia Tass. I due si erano incontrati l’ultima volta il 1° febbraio 2022, quando il leader ungherese aveva visitato Mosca.

