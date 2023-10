L'uomo che ha ucciso due svedesi nella capitale belga è morto in un conflitto a fuoco con la polizia

E’ rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia l’uomo che lunedì sera ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles uccidendo due cittadini svedesi. Abdesalem Lassoued dopo l’azione aveva pubblicato su Facebook in cui rivendicava la sua appartenenza allo Stato islamico e si vantava di avere ucciso dei miscredenti. Nel filmato a volto scoperto e con la telecamera girata verso di lui, ha detto di avere sparato sulle vittime per “vendicare i musulmani”.

