Il ministro degli esteri ribadirà "la nostra vicinanza a un popolo ferito dalla violenza". Si recheranno nel paese anche von der Leyen e Metsola

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in visita in Israele. Il vicepresidente del Consiglio è atterrato a Tel Aviv.

“Sarò in Israele per ribadire la nostra vicinanza ad un popolo ferito dalla violenza del terrorismo di Hamas. Poi andrò in Giordania“, ha scritto il ministro sul suo account X.

Oggi visita anche di von der Leyen e Metsola

Si recheranno in Israele oggi anche la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, “per esprimere solidarietà alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e per incontrare la leadership israeliana”.

