Il ministro degli Esteri: "Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza"

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani fa sapere che manca all’appello un terzo italo-israeliano di cui non si hanno più notizie dallo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas. “Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all’appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza” scrive Tajani in un post sul social X.

#Israele. Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all’appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 11, 2023

Stando a quanto si legge sui suoi profili social, Nir Forti viveva a Tel Aviv ma era originario di Omer, un sobborgo della città di Beersheba, nel sud di Israele. Lavorava dal dicembre del 2021 per Tyto Care, un’azienda che si occupa di assistenza sanitaria. In precedenza la Farnesina aveva fatto sapere che altri due italo-israeliani, i coniugi Eviatar Moshe Kipnis e Lilach Lea Havron, sono al momento dispersi. “Faremo tutto il possibile per riportarli a casa” aggiunge Tajani.

Tajani: “Sintonia con Egitto su necessità de-escalation”

“Dobbiamo impedire una escalation della situazione” in Medio Oriente “e il coinvolgimento di Hezbollah nella crisi provocata da Hamas” ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a Il Cairo. “Ho trovato orecchie attente da parte dell’Egitto contro l’escalation – ha aggiunto Tajani -. L’Egitto è un Paese arabo che riteniamo fondamentale per la stabilità e la pace in Medio Oriente. Quindi se ci saranno iniziative volte a una de-escalation troveranno conforto nel governo italiano”.

