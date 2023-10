A guidarla il rabbino Amy Ehrlich del Tempio Emanu-El

Lunedì pomeriggio, il 9 ottobre, a New York si è tenuta una veglia per Israele. Le persone si sono presentate per pregare e piangere i morti e i feriti in Medio Oriente. Il rabbino Amy Ehrlich del Tempio Emanu-El ha detto che quando ha chiesto agli israeliani cosa fare per loro hanno risposto: “Pregate per noi”. Alla veglia ha partecipato qualche decina di persone. CREDIT WABC-TV

