F1, Ortombina: "Musica e motori nella storia della città"

“Il canto, la musica e i motori fanno parte della storia di Milano, a livello di eccellenza. E fa piacere che questa presentazione avvenga all’indomani di una vittoria della Ferrari“. A dirlo è il sovrintendente del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala.”L’autodromo di Monza viene inaugurato nel 1922, un anno dopo che la Scala diventa un ente autonomo – ha proseguito Ortombina – L’industria della musica e l’industria dell’auto in quegli anni sono il segno di una nazione che cerca di buttarsi nel Novecento, in modo particolare dopo la prima guerra mondiale”. Il sovrintendente ha ricordato il peso di quelle discipline nel Paese di allora: “La musica lirica e lo sport, che voleva dire soprattutto il ciclismo e quello che ne deriva, cioè l’automobilismo, erano le espressioni più intime di un Paese e di una città che aveva il desiderio di ritrovare tutta la forza di fronte al mondo che stava arrivando”, ha concluso.