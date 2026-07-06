Netanyahu a Fox News: "Rispetto Vance, ma gli Usa non sono il nostro unico amico"

In un’intervista a Fox News, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto alle critiche del vicepresidente americano J.D. Vance sul calo del sostegno a Israele. “Lo rispetto e abbiamo un ottimo rapporto, ma questo non significa che io sia d’accordo con tutto ciò che dice”, ha affermato. “Donald Trump è il miglior amico che abbiamo mai avuto alla Casa Bianca, ma abbiamo anche altri amici. Abbiamo un sostegno straordinario dall’India. Il mio profilo Facebook è inondato da messaggi di supporto provenienti da lì, e ne abbiamo molti altri”, ha aggiunto.