Rapina turista a Milano, arrestato dai carabinieri: visto da videosorveglianza caserma

Un 18enne di origini africane, nato in Spagna, è stato arrestato dai carabinieri a Milano con l’accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito un turista statunitense per rubargli l’orologio, del valore di circa 500 euro, all’angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia. I militari sono intervenuti dopo aver notato la scena attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma, riuscendo a bloccare uno dei due presunti responsabili. Il complice è invece fuggito con l’orologio. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di San Vittore, mentre le vittime hanno riportato solo lievi escoriazioni.