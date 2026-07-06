Sri Lanka, scontri in un carcere della capitale: 25 morti e almeno 100 feriti

Scontri mortali nella capitale dello Sri Lanka, Colombo. I disordini sono scoppiati all’interno del carcere di Negombo, nella periferia della città. Secondo i media locali e la polizia, almeno 25 persone sono state uccise e oltre 100 sono rimaste ferite. Tra le vittime figurano sia detenuti sia funzionari penitenziari. La causa dello scontro non è ancora chiara.

Le carceri dello Sri Lanka sono gravemente sovraffollate, con oltre 39mila detenuti stipati in un sistema con una capacità totale di appena 10mila posti.