IN AGGIORNAMENTO. Terzo giorno di guerra in Medioriente dopo l’attaco che sabato scorso ha fatto esplodere il conflitto tra Hamas e Israele. Il bilancio dei morti si aggrava di ora in ora: oltre 900 quelli israeliani di cui 687 nella solo Striscia di Gaza, sotto assedio con il blocco di energia, acqua e cibo. Nella notte nuovi raid israeliani, con scontri a fuoco al confine e violenti bombardamenti in territorio israeliano. Lunedì sera la premier Giorgia Meloni è stata impegnata in un colloquio con Biden, Macron, Scholz e Sunak: da loro è arrivata una forte condanna ad Hamas e un fermo sostegno ad Israele. Attesa oggi per l’informativa in parlamento del ministro Antonio Tajani.

Blinken sente Cohen, sforzi Usa per rilascio ostaggi

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha parlato con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen per discutere del sostegno degli Stati Uniti a Israele. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa, aggiungendo che Blinken “ha ribadito le condoglianze degli Stati Uniti al popolo israeliano e a tutti coloro che sono stati colpiti dalla violenza di Hamas e ha riaffermato gli sforzi Usa per garantire l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi”.

Salgono a 704 i palestinesi morti, oltre 3.900 feriti

Sono saliti a 704 i palestinesi morti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania nei combattimenti seguiti all’attacco lanciato sabato da Hamas su Israele. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti palestinesi sono saliti a oltre 3.900. Secondo Israele fra le vittime palestinesi ci sono centinaia di combattenti di Hamas. Al momento in Israele il bilancio è di oltre 900 morti.

Israele colpisce Gaza e mobilita 300mila riservisti

Aerei da guerra israeliani hanno bombardato il centro di Gaza City, sede dei centri governativi di Hamas, con implacabili bombardamenti fino all’inizio di martedì, dopo che il primo ministro israeliano aveva promesso una ritorsione contro il gruppo militante islamico che avrebbe “riecheggiato per generazioni”.

La guerra, arrivata al quarto giorno, ha già causato la morte di almeno 1.600 persone, poiché Israele ha visto scontri a fuoco nelle strade delle sue città per la prima volta dopo decenni e i quartieri di Gaza sono stati ridotti in macerie. Anche Hamas ha intensificato il conflitto, promettendo di uccidere gli israeliani catturati se gli attacchi avessero preso di mira i civili senza preavviso.

Israele ha affermato che Hamas e altri gruppi militanti a Gaza stanno trattenendo più di 150 soldati e civili rapiti dall’interno di Israele dopo che l’attacco ha colto completamente di sorpresa il suo decantato apparato militare e di intelligence.

L’esercito israeliano ha affermato di aver in gran parte acquisito il controllo del sud e di “ripristinato il pieno controllo” sul confine. Il portavoce Richard Hecht ha detto che nessun combattente di Hamas è entrato in Israele dalla notte scorsa, anche se le infiltrazioni potrebbero essere ancora possibili. Mentre l’esercito israeliano attivava 300mila riservisti in una mobilitazione di massa, la domanda principale era se lancerà un assalto di terra nel minuscolo territorio costiero del Mediterraneo. L’ultimo assalto via terra risale al 2014.

Migliaia di israeliani sono stati evacuati da più di una dozzina di città vicino a Gaza, e carri armati e droni sono stati schierati per proteggere le brecce nella recinzione di confine di Gaza da nuove incursioni. A Gaza, decine di migliaia sono fuggiti dalle loro case mentre gli attacchi aerei hanno raso al suolo gli edifici.

Queste mosse, insieme alla dichiarazione formale di guerra di domenica, indicano che Israele si sta spostando sempre più verso l’offensiva contro Hamas, minacciando una maggiore distruzione nella Striscia di Gaza, densamente popolata e impoverita.

Tajani: “Orgoglioso gioco squadra per rientro italiani”

“Orgoglioso del gioco di squadra che ha coinvolto l’ambasciata d’Italia in Israele, il Consolato a Gerusalemme, l’UdC (Ufficio di diretta collaborazione del ministro della Difesa, ndr.) e i militari”. Lo scrive su X Antonio Tajani, ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, in merito al rientro in Italia di circa “200 italiani su due aerei militari”.

“I voli attivati su richiesta della Farnesina e coordinati con la Difesa arriveranno a Pratica di Mare”, aggiunge Tajani.

Israele: Nella notte colpiti oltre 200 obiettivi a Gaza

Le forze di difesa israeliane affermano di aver colpito durante la notte più di 200 obiettivi nella Striscia di Gaza. L’Idf ha riferito che tra gli obiettivi colpiti vi è un deposito di armi in una moschea, un appartamento utilizzato dalle forze missilistiche guidate anticarro di Hamas e un grattacielo utilizzato dal gruppo terroristico, tra le altre installazioni militari. Su X, Idf ha pubblicato un video con uno degli attacchi.

In arrivo a Pratica di Mare aerei con 200 italiani a bordo

Due aerei militari con circa 200 italiani a bordo stanno per atterrare a Pratica di Mare, di rientro da Israele. Gli atterraggi sono previsti tra le 7 e le 9. Il primo Boeing KC 767 dell’Aeronautica Militare era decollato nella serata di ieri alle 23 da Pratica di Mare verso Tel Aviv. Il secondo aereo si trovava in Kuwait e dopo uno scalo a Cipro ha raggiunto Ben Gurion. Il servizio è stato predisposto e coordinato dal Covi, il Comando operativo di vertice interforze della Difesa del Ministero della Difesa.

Thailandia: 18 nostri connazionali sono morti

Diciotto thailandesi sono morti, mentre il numero dei feriti e dei rapiti ammonta rispettivamente a 9 e 11. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri tailandese Kanchana Patarachoke.

Sono oltre 30mila i thailandesi che lavorano in Israele secondo i dati forniti da Bangkok. Di questi circa 3.000 hanno chiesto il rimpatrio. L’ambasciatore tailandese in Israele, Pannabha Chandraramya, ha dichiarato che l’ambasciata è in contatto con le autorità israeliane riguardo ai cittadini tailandesi che sono stati rapiti, ma non è stata informata delle loro condizioni o di dove si trovino.

Israele: “Ripreso pieno controllo confine Gaza”

Le forze di difesa israeliane, Idf, hanno comunicato di aver ripreso il pieno controllo dell confine di Gaza. Lo riferisce Haaretz. Il principale portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, afferma che l’esercito ha ripreso il controllo del confine di Gaza, dopo che i terroristi di Hamas, durante l’attacco di sabato mattina, hanno fatto breccia nelle recinzioni poste al confine con Israele.

“Nell’ultimo giorno nessun terrorista è entrato attraverso la recinzione”, ha dichiarato Hagari in una telefonata con i giornalisti. Le truppe del Combat Engineering stanno lavorando per minare le aree vicino ai buchi nella recinzione, ha poi sottolineato Hagari. L’Idf stima che ci sia un piccolo numero di terroristi ancora nascosti nel territorio israeliano.

Il portavoce Richard Hecht ha detto che 1.500 corpi di militanti di Hamas sono stati trovati in territorio israeliano e nessun combattente di Hamas è entrato in Israele da lunedì notte, anche se le infiltrazioni potrebbero essere ancora possibili. Hecht ha detto che l’esercito ha colpito centinaia di obiettivi di Hamas durante la notte nel quartiere di Rimal, a Gaza, che ospita molti ministeri ed edifici governativi di Hamas.

Hamas: “Pronti a combattere una lunga guerra”

Hamas è “pronto a combattere una lunga guerra con Israele”. Parlando con l’Associated Press nel suo ufficio di Beirut, Ali Barakeh, membro della leadership di Hamas in esilio, ha spiegato che sono in possesso di un “arsenale di razzi”. Barakeh ha spiegato che “alleati come l’Iran e gli Hezbollah libanesi” si uniranno alla battaglia “se Gaza sarà sottomessa ad una guerra di annientamento”.

Barakeh ha poi spiegato che “anche Hamas è rimasto scioccato dalla portata dell’operazione Operazione Al-Aqsa Storm“, affermando che si aspettava che Israele prevenisse o limitasse l’attacco. “Siamo rimasti sorpresi da questo grande crollo”, ha sottolineato Barakeh. “Stavamo progettando di ottenere dei guadagni e di prendere prigionieri per scambiarli. Questo esercito è una tigre di carta”.

Il leader di Hamas ha poi riconosciuto che l’Iran, così come gli Hezbollah, hanno aiutato Hamas in passato, ma che dal 2014 Hamas produce i propri razzi e addestra i propri combattenti. Barakeh, che è stato per anni rappresentante di Hamas in Libano e ora è incaricato di coordinarsi con le altre fazioni palestinesi, ha detto che il suo gruppo utilizzerà le decine di israeliani catturati nel raid per garantire il rilascio di tutti gli arabi detenuti nelle carceri israeliane e persino alcuni palestinesi imprigionati negli Stati Uniti con l’accusa di finanziare Hamas.

Hamas: “Attacco pianificato da un pugno di nostri comandanti”

L’attacco, lo scorso sabato, a Israele, “è stato pianificato da “un pugno di comandanti di Hamas, una mezza dozzina”, ha detto ad Ap, Ali Barakeh, secondo cui solo un piccolo numero di alti comandanti a Gaza era a conoscenza dell’incursione su vasta scala lanciata contro Israele.

Secondo Barakeh nemmeno gli alleati più stretti del gruppo sono stati informati in anticipo sui tempi. Ha negato le notizie secondo cui funzionari della sicurezza iraniani avrebbero contribuito a pianificare l’attacco o avrebbero dato il via libera ad un incontro la scorsa settimana a Beirut. “Solo pochi comandanti di Hamas sapevano dell’ora zero”, ha sottolineato Barakeh, aggiungendo che nessuno del comando centrale o dell’ufficio politico di Hamas era nella capitale libanese la settimana scorsa.

Trudeau: “Condanno manifestazioni sostegno Hamas in Canada”

“L’esaltazione della violenza non è mai accettabile in Canada, da parte di nessun gruppo o in nessuna situazione. Condanno fermamente le manifestazioni che hanno avuto luogo e si stanno svolgendo in tutto il Paese a sostegno degli attacchi di Hamas contro Israele. Restiamo uniti contro gli atti di terrorismo”. Lo dice il primo ministro canadese Justin Trudeau su ‘X’.

