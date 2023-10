Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Continuano combattimenti al confine, oltre 700 morti

Funzionari dell’amministrazione statunitense hanno riferito che si attendono un’incursione via terra da parte di Israele a Gaza nelle prossime 24-48 ore. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. Israele ha anche chiesto una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti sulla condivisione dell’intelligence relativa al Libano meridionale. Domenica scorsa, le forze israeliane e i militanti libanesi hanno avuto uno scontro a fuoco oltre confine, con il gruppo armato Hezbollah che ha rivendicato la responsabilità degli attacchi di artiglieria e missili. Il voto a favore della guerra da parte del gabinetto israeliano potrebbe segnalare un’operazione più ampia: consentirebbe al governo di espandere la mobilitazione militare e di impiegare una gamma più letale di opzioni militari.

Beirut: “Hezbollah non interveniene se non attaccato”

Il gruppo libanese di Hezbollah non si unirà ai combattimenti di Hamas contro Israele se le forze di Tel Aviv non lo colpiranno in Libano. Lo ha detto il ministro libanese degli Esteri, Abdallah Bouhabib, sostenendo di aver avuto queste rassicurazioni dallo stesso Hezbollah. I miliziani del ‘partito di Dio’ avrebbero quindi garantito al governo di Beirut che non interverranno nella guerra se Israele non commetterà aggressioni in Libano.

Cina condanna violenze su civili israeliani e palestinesi

La Cina condanna la violenza contro i civili sia in Israele che nei territori palestinesi. Lo ha detto la portavoce del ministero cinese degli Esteri, Mao Ning. Lo riporta The Times of Israel. “La Cina è molto preoccupata per la recente escalation del conflitto tra Palestina e Israele”, ha affermato Mao, aggiungendo che Pechino “è profondamente rattristata dalle vittime civili causate dal conflitto, e si oppone e condanna le azioni che danneggiano i civili”.

Quasi 500 palestinesi morti in Striscia Gaza

Quasi 500 israeliani (493 per la precisione) sarebbero rimasti uccisi nella Striscia di Gaza nell’ambito del conflitto in corso con Israele. Lo riporta The Times of Israel citando il ministero della Sanità della Striscia di Gaza. Oltre alle 493 persone rimaste uccise ci sarebbero anche 2mila e 300 feriti. In precedenza le Nazioni Unite, tramite l’Ufficio per gli Affari umanitari, avevano parlato di oltre 123mila palestinesi sfollati all’interno della Striscia.

80 terroristi trovati in Israele nella notte

Circa 80 “terroristi” sono stati individuati nella notte nel territorio di Israele, secondo le forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha affermato la stessa Idf. Lo riportano i media israeliani. Nella giornata di oggi le truppe di Tel Aviv sono impegnate in scontri a fuoco in sei località lungo il confine con la Striscia di Gaza. L’aeronautica israeliana, spiega Idf, ha effettuato nuovi raid contro centinaia di obiettivi di Hamas.

Emirati Arabi: “Attacchi Hamas grave escalation”

In una nota il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, ha sottolineato che “gli attacchi di Hamas contro città e villaggi israeliani vicino alla Striscia di Gaza, compreso il lancio di migliaia di razzi contro i centri abitati, costituiscono una grave escalation“. Il dicastero degli Emirati si dice “sconvolto dalle notizie secondo cui civili israeliani sono stati rapiti dalle loro case e trattenuti come ostaggi. I civili di entrambe le parti devono sempre avere piena protezione ai sensi del diritto internazionale umanitario e non devono mai essere bersaglio dei conflitti”. Abu Dhabi sollecita quindi “tutti gli sforzi diplomatici per prevenire uno scontro regionale più ampio” ed esorta “entrambe le parti a ridurre l’escalation ed evitare un’espansione dell’odiosa violenza con tragiche conseguenze che colpiranno le vite e le strutture civili”. Secondo gli Emirati “la comunità internazionale deve lavorare insieme per prevenire la violenza che rischia” di portare una “più ampia instabilità e ricadute, compreso il coinvolgimento di altri gruppi”.

Per Abu Dhabi “la comunità internazionale deve rimanere risoluta di fronte a questi violenti tentativi di far deragliare gli sforzi regionali in corso volti al dialogo, alla cooperazione e alla coesistenza, e non deve permettere che la distruzione nichilista colpisca una regione la cui popolazione ha già sofferto abbastanza guerre e traumi”. Gli Emirati, conclude il ministero, “rimangono in stretto contatto con tutti i partner regionali e internazionali per allentare rapidamente la situazione e ripristinare la calma in Israele e nei territori occupati e per un ritorno ai negoziati per una soluzione finale entro i parametri della soluzione dei due Stati per i palestinesi e gli israeliani, che meritano di vivere in pace e dignità”.

Onu: “Oltre 123mila sfollati in Striscia Gaza”

Oltre 123mila persone risultano sfollate all’interno della Striscia di Gaza. Lo afferma l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Lo riportano i media internazionali. Nella serata locale di ieri, spiega l’Ocha, “123.538 palestinesi erano sfollati a Gaza”. Lo stesso ufficio delle Nazioni Unite ha aggiunto che, secondo i servizi medici di Gaza, dall’inizio dell’escalation sono morti almeno 413 palestinesi e circa 2.300 sono rimasti feriti.

Tel Aviv: “Sabato peggiore giornata storia Israele”

Quella di sabato è stata “la peggiore giornata nella storia di Israele“. Lo ha detto un portavoce delle forze israeliane di difesa (Idf) in un video pubblicato sul profilo X della stessa Idf. Il portavoce, facendo un paragone con la storia americana, sostiene che i fatti di sabato siano stati simili all’11 settembre o all’attacco di Pearl Harbor del 1941 da parte delle forze giapponesi che sancì l’entrata degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale.

Media israeliani, bilancio sale a oltre 700 morti

Il bilancio delle vittime israeliane a causa dell’attacco di Hamas contro lo Stato ebraico ha superato le 700 persone. Lo riferiscono i media locali citando funzionari sanitari. Le forze israeliane continuano a combattere gli uomini armati di Hamas, mentre sgomberano le comunità lungo il confine e vengono scoperti altri corpi di cittadini israeliani, viene spiegato. I feriti sono oltre 2.100.

260 cadaveri al rave party attaccato da Hamas

Il servizio di soccorso israeliano Zaka ha affermato che i suoi paramedici hanno rimosso circa 260 corpi cadaveri dal luogo attaccato da Hamas nei pressi della Striscia di Gaza dove miglia di persone stavano prendendo parte a un rave party. Il numero totale dei decessi potrebbe essere più alto poiché altre squadre di paramedici stavano lavorando nella zona.

Israele, oltre 2.300 persone in ospedale

Il Ministero della Sanità israeliano afferma che da questa mattina 2.382 persone sono state curate negli ospedali israeliani per le ferite riportate durante la guerra.Ventidue di loro sono in condizioni critiche e 345 sono gravemente feriti. Secondo le ultime stime, più di 700 israeliani sono stati uccisi.

Mille terroristi entrati in Israele

Sabato scorso tra 800 e 1.000 terroristi sono penetrati attraverso circa 80 feritoie nella recinzione e hanno attaccato 20 insediamenti e 11 basi. Lo comunicano le forze militari israeliane. Nelle ultime 20 ore, l’IDF ha effettuato 4 ondate di attacchi aerei nella Striscia di Gaza, durante le quali sono stati attaccati oltre 800 obiettivi. Ad ogni ondata di attacco hanno partecipato tra 50 e 60 aerei da combattimento.

Forze Israele pubblicano filmati attacchi notturni a Gaza

Le forze di difesa israeliane pubblicano sui social filmati che mostrano attacchi notturni nella Striscia di Gaza. L’IDF afferma di aver colpito più di 500 obiettivi negli attacchi, tra cui otto strutture di Hamas e della Jihad islamica palestinese, diversi grattacieli che ospitano materiale di Hamas, una moschea e tre tunnel nell’area di Beit Hanoun, nel nord di Gaza.

Iran nega coinvolgimento offensiva Hamas

L’Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi senza precedenti lanciati da Hamas in Israele. “Siamo fermamente a sostegno incondizionato della Palestina, tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta della Palestina poiché viene presa esclusivamente dalla Palestina stessa”, ha affermato – come riporta Al Jazeera – in un comunicato la delegazione dell’Iran presso le Nazioni Unite. “Le misure risolute adottate dalla Palestina costituiscono una difesa del tutto legittima contro settant’anni di occupazione oppressiva e crimini atroci commessi dall’illegittimo regime sionista”, aggiunge la dichiarazione. Le decisioni prese dalla resistenza palestinese sono fieramente autonome e incrollabilmente allineate con gli interessi legittimi del popolo palestinese”, ha affermato. “Siamo fermamente a sostegno incrollabile della Palestina; tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta della Palestina, poiché viene presa esclusivamente dalla Palestina stessa”. E continuava: “Israele sta tentando di giustificare il loro fallimento e di attribuirlo al potere dell’intelligence e alla pianificazione operativa dell’Iran”.

Numero feriti sale a 2.315

Il ministero della Sanità israeliano ha reso noto che finora almeno 2.315 persone sono state ferite e curate negli ospedali dopo gli attacchi effettuati sabato mattina da Hamas. Di questi, 23 sono in condizioni critiche, 340 in condizioni gravi, 449 in condizioni moderate, 1.233 in condizioni lievi, 56 sono in cura per ansia grave e 202 sono ancora in fase di valutazione da parte di funzionari medici. Il ministero spiega inoltre che si ritiene che siano state uccise più di 700 persone, una cifra destinata ad aumentare.

Combattimenti in sei città al confine di Gaza

Il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto ai giornalisti che ci sono ancora sei aree di scontri a fuoco nel sud di Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza. Lo riporta ‘The Times Of Israel’. I combattimenti sono in corso in particolare a Be’eri, Kfar Aza, Nirim e Alumim, dice. Hagari dice che durante la notte circa 70 terroristi si sono infiltrati a Be’eri. La maggior parte di loro sono stati uccisi in battaglia con le truppe dell’IDF, ma altri sono ancora nascosti nelle case del kibbutz. A Kfar Aza sono stati identificati sette terroristi nelle vicinanze della città ed è stata identificata anche l’apertura di un tunnel vicino al kibbutz, dice Hagari. Sei terroristi sono stati identificati vicino al Kibbutz Nirim e quattro ad Alumim, ha aggiunto Hagari e ha stimato che finora 425 terroristi palestinesi siano stati uccisi dall’IDF nella Striscia di Gaza e altre centinaia in territorio israeliano. Hagari ha detto che l’IDF sta arruolando centinaia di migliaia di riservisti. L’IDF afferma di aver colpito 1.148 obiettivi negli attacchi in tutta la Striscia di Gaza.

Continuano attacchi aerei su Gaza

L’esercito israeliano afferma che gli aerei stanno continuando a bombardare la Striscia di Gaza in questo momento per “devastare le capacità del gruppo terroristico Hamas”. Lo riportano i media israeliani. Tra gli obiettivi colpiti nelle ultime ore figurano diversi posti di comando; un edificio che ospita agenti di Hamas; un centro di comando utilizzato da un alto funzionario delle forze navali di Hamas; una “risorsa operativa utilizzata da Hamas” situata all’interno di una moschea a Jabaliya; e una risorsa utilizzata dal gruppo terroristico per l’intelligence.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata