La donna è stata arrestata 13 volte dal regime iraniano per la sua attività di attivista

Il premio Nobel per la Pace 2023 va all’attivista iraniana Narges Mohammadi per “la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti”. Lo ha annunciato il Comitato per il Nobel norvegese. Nelle immagini il videomessaggio di Mohammadi, mandato nel gennaio 2021 ad Amnesty International, dopo che fu rilasciata la mattina dell’8 ottobre 2020. La donna è stata arrestata 13 volte dal regime iraniano per la sua attività di attivista ed è stata condannata 5 volte a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate. Attualmente è ancora in prigione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata