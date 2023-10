Ong curda accusa le agenti di aver picchiato Armita perché senza velo

La ong curda Hengaw ha diffuso un video delle telecamere di sicurezza della stazione della metro di Teheran in cui le agenti della polizia morale iraniana trascinano la 16enne Armita Garavand, in stato di incoscienza fuori dal vagone. La ragazza è ricoverata in coma. Secondo la ong è stata aggredita dalle poliziotte perché non indossava il velo. Le autorità della repubblica islamica smentiscono la dinamica e parlano di uno svenimento della ragazza che poi avrebbe battuto la testa mentre l’agenzia di stato Irna ha trasmesso un’intervista ai genitori di Armita in cui dicono di accettare la versione governativa e parlano di “un incidente”. Intanto è stato impedito a chiunque, anche ai parenti, di entrare nella struttura sanitaria della Capitale dove è ricoverata la giovane. Una giornalista del quotidiano riformista Shargh, Maryam Lotfi, che ha cercato di ricostruire la vicenda, è stata arrestata e poi rilasciata.

