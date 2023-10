La denuncia della ong Hengawa

In Iran è in coma la sedicenne Armita Garawand, che domenica a Teheran è stata aggredita dalla polizia morale in una stazione della metro perché non indossava il velo, una scena ripresa da un video circolato sul Web. A denunciare l’accaduto Hengawa, una ong curda per i diritti umani. Le autorità della Repubblica islamica smentiscono la dinamica dell’accaduto.

Secondo i rapporti ottenuti dalla ong la sedicenne originaria di Kermanshah e residente a Teheran, è stata aggredita fisicamente dalle autorità nella stazione della metro “Shohada”. Ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale: secondo una fonte informata, a causa della massiccia presenza delle forze di sicurezza al “Fajr Hospital”, attualmente non sono consentite visite alla vittima, nemmeno alla sua famiglia. Da quando il video dell’incidente è diventato virale, denuncia la Ong, tutti i media statali hanno sistematicamente negato l’aggressione fisica alla giovane ragazza.

