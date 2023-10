Circa 200 quelli impiegati in tutto il Paese

L’esercito regolare iraniano ha organizzato un’esercitazione con droni in tutto il Paese, in un momento in cui le tensioni con l’Occidente sono nuovamente aumentate Secondo l’ammiraglio Habibollah Sayyari hanno preso parte all’esercitazione circa 200 droni. L’esercito ha inoltre diffuso le immagini di una nave da guerra non identificata filmata da un drone iraniano nell’Oceano Indiano. Viene definita “extraregionale”, espressione solitamente usata da Teheran per riferirsi alle navi da guerra americane. L’Ucraina e l’Occidente accusano da tempo l’Iran di fornire droni alla Russia, ma il Paese nega la fornitura di velivoli a Mosca per il conflitto con Kiev.

