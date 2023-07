La cerimonia ufficiale il 26 luglio del prossimo anno, le prime gare già dal 24

Manca un anno esatto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 la cui cerimonia ufficiale è fissata per il 26 luglio del prossimo anno. Come da prassi, però, alcuni sport partiranno prima dell’accensione del braciere: tra queste le gare di calcio e rugby, ad esempio, il cui inizio è previsto per il 24 luglio.

Nel frattempo, gli organizzatori sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli nel tentativo di utilizzare il rinomato charme della capitale francese per stupire il mondo: l’idea, infatti, è quella di avere come sfondo dei Giochi alcuni punti iconici della città.

Esempio di questa strategia è la cerimonia d’apertura che si svolgerà sulla Senna e vedrà i 10mila atleti sfilare su circa 100 imbarcazioni lungo un percorso di sei chilometri che toccherà alcuni dei luoghi più famosi della capitale francese: il Louvre, Notre-Dame, il Grand Palais, il Museo d’Orsay e la Torre Eiffel. Proprio all’ombra di quest’ultima nascerà un’arena dove si svolgeranno le gare del beach volley mentre la maratona passerà per i giardini di Versailles.

Dei 10milioni di biglietti circa il 70% è già stato acquistato dagli spettatori che segneranno il ritorno in presenza ai Giochi dopo le Olimpiadi di Tokyo caratterizzate dalla pandemia di Coronavirus. A tutto ciò si aggiungono gli otto miliardi spesi per l’organizzazione, tra ristrutturazione delle sedi, costruzione del villaggio olimpico, impianti vari e molto altro. Quella del prossimo anno sarà la terza volta dei Giochi Olimpici a Parigi, dopo quelle del 1900 e del 1924. La capitale francese raggiunge dunque Londra e Los Angeles in testa alle città che hanno ospitato i Giochi più volte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata