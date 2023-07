La cerimonia d'apertura dei Giochi non si svolgerà all'interno dello stadio

A un anno dall’avvio delle Olimpiadi di Parigi 2024, quaranta imbarcazioni hanno sfilato lungo la Senna per svolgere test tecnici in vista della futura cerimonia di apertura dei Giochi. I primi battelli, tutti numerati, avevano a bordo passeggeri muniti di cartelli come per mimare le delegazioni dei vari Paesi che il prossimo anno si avvicenderanno lungo il fiume. Per effettuare le prove, la circolazione fluviale è stata interrotta per tutta la mattinata. Al posto della tradizionale cerimonia di apertura all’interno dello stadio, la capitale della Francia intende mostrare i suoi monumenti iconici con un eccezionale spettacolo sull’acqua su un tratto lungo sei chilometri della Senna. Centinaia di migliaia di spettatori assisteranno per lo più gratuitamente alla cerimonia nel cuore della capitale francese. Le Olimpiadi di Parigi si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

