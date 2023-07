Dialogo di quasi due ore alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti e il numero uno della CEI e inviato di Papa Francesco

Si è concluso dopo quasi due ore il colloquio alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden e il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e inviato di Papa Francesco per la pace in Ucraina. In precedenza, il cardinale aveva avuto anche una serie di incontri al Congresso con alcuni parlamentari.

Casa Bianca: “Discusso di sofferenze guerra e bambini deportati”

Il Presidente Usa Joseph Biden, ha incontrato oggi il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il presidente, rende noto la Casa Bianca in una nota, “ha condiviso i suoi desideri per il proseguimento del ministero e della leadership globale di papa Francesco e ha accolto con favore la recente nomina a cardinale di un arcivescovo statunitense”. Il presidente Usa e il cardinale Zuppi “hanno anche discusso degli sforzi della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le diffuse sofferenze causate dalla continua aggressione della Russia in Ucraina, nonché dell’azione del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza“.

Nunzio apostolico: “Zuppi a Washington per ascoltare ed essere ascoltato”

Lo scopo della visita del cardinale Matteo Maria Zuppi a Washington è “dialogare, ascoltare ed essere ascoltato“. Lo ha detto ai microfoni di RaiNews24 il nunzio apostolico a Washington, Christophe Pierre, commentando la missione di Zuppi, a margine dell’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden, nell’ambito dell’iniziativa umanitaria del Vaticano per la pace in Ucraina. Il presidente Usa “ha sempre avuto molta attenzione per il Santo Padre”, ha detto il nunzio. Prima della visita alla Casa Bianca, il cardinale Zuppi ha avuto una serie di incontri con parlamentari Usa al Congresso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata