Il presidente della Repubblica visita il campo di concentramento nella Giornata del Ricordo dell'Olocausto

Nella Giornata del Ricordo dell’Olocausto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Polonia, si è recato nell’ex campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, partecipando alla tradizionale Marcia dei vivi in ricordo degli ebrei vittime della Shoah. In questa ricorrenza nel campo sono presenti migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo.

