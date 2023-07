Migliaia di persone si sono riversate nel centro di Parigi per assistere ai fuochi d’artificio sulla Torre Eiffel, che hanno chiuso le celebrazioni per la festa nazionale. Un momento di unità dopo le proteste di massa, le rivolte e le divisioni politiche che hanno lacerato il paese transalpino nell’ultimo periodo. Quest’anno, le celebrazioni che segnano l’inizio della Rivoluzione francese il 14 luglio 1789 sono arrivate sulla scia della più grave violenza urbana della nazione in quasi 20 anni dopo l’uccisione da parte di un agente di un 17enne a un posto di blocco a Nanterre, vicino la capitale. Dal momento che i disordini tendenzialmente aumentano ogni anno a ridosso del giorno della presa della Bastiglia, il governo ha dispiegato un numero eccezionale di 130.000 poliziotti in occasione delle celebrazioni nazionali.

