A Parigi i festeggiamenti sugli Champs-Elysées

Applausi e fischi per il presidente francese Emmanuel Macron alla parata militare per il 14 luglio, Festa nazionale francese, in corso di svolgimento sugli Champs-Elysées a Parigi. Lo riporta BfmTv. Macron ha incassato applausi ma anche fischi e alcune persone gli hanno gridato di “dimettersi”. Ospite d’onore della parata è l’India con il premier Narendra Modi che sta assistendo dalla tribuna d’onore accanto allo stesso Macron.

