Il ministro-presidente ha recentemente dato le dimissioni

Il primo ministro olandese Mark Rutte, il premier più longevo dei Paesi Bassi, ha dichiarato che lascerà la politica dopo le elezioni generali causate dalle dimissioni del suo governo. Rutte, leader del partito popolare conservatore per la libertà e la democrazia (VVD) ha detto che non sarà più “disponibile”. “Quando un nuovo gabinetto si insedierà dopo le elezioni, lascerò la politica”, ha reso noto. La coalizione di governo di Rutte, formata da quattro partiti, si è dimessa lo scorso venerdì dopo non essere riuscita a concordare un pacchetto di misure relative al dossier immigrazione. Il governo rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alle nuove elezioni, la cui data non è stata ancora fissata.

