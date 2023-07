Diversi i feriti in uno dei più pesanti attacchi della guerra civile

Almeno 22 morti in Sudan per un raid aereo a Omdurman, città vicina alla capitale Khartoum. Diversi anche i feriti. Si tratta di uno dei più pesanti attacchi nei tre mesi di combattimenti tra i generali rivali del Paese. Il conflitto oppone l’esercito a un potente gruppo paramilitare noto come Forze di supporto rapido.

